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Названа оптимальная стоимость авиабилетов на курорты ОАЭ в марте

Россиянам предложили улететь из Москвы в Дубай в марте за 58,5 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Эксперты туротрасли назвали россиянам оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Дубай в марте. Предложения авиакомпаний опубликованы на сайте информационного портала Tourdom.

Исходя из данных систем бронирования, отправиться на популярный курорт ОАЭ из Москвы можно регулярными рейсами российской авиакомпании Azur Air. В ближайшие дни можно улететь в Дубай за 58,5 тысячи рублей. Время в полете составит шесть часов. В тариф включен провоз одного места ручной клади и багажа до десяти килограммов.

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Авиакомпания Emirates предлагает путешественникам авиабилеты за 69,9 тысячи рублей с багажом до 25 килограммов. Перелет на более поздние даты — 26 марта — можно приобрести за 72,8 тысячи рублей. Отмечается, что до 26 марта перевозчик выполняет четыре ежедневных рейса из Внуково в Дубай, однако с 27 марта частота снизится вдвое.

Туристам, желающим отправиться в Шарджу, проездные документы обойдутся дороже — от 78,7 тысячи рублей в одну сторону. Перелет в этом случае предстоит авиакомпанией Air Arabia.

Ранее в марте российская путешественница, которой удалось отдохнуть в Дубае вопреки массовой отмене рейсов, рассказала об обстановке на курорте. По ее словам, рейс в ОАЭ не задержали, а процедуры въезда по прилете были стандартными в условиях пандемии. Также она обратила внимание, что на курорте многие местные заведения начали принимать банковские карты «Мир».

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Валентина Процкова
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