Отдыхающая в ОАЭ россиянка описала обстановку фразой «никаких провокаций»

Российская туристка, которой удалось отдохнуть за границей вопреки массовой отмене рейсов, рассказала об обстановке на курорте. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница описала ситуацию фразами «все спокойно» и «никаких провокаций». По ее словам, рейс в ОАЭ не задержали, а процедуры въезда по прилете были стандартными в условиях пандемии. Также она обратила внимание, что в Дубае многие местные заведения начали принимать банковские карты «Мир».

«Продавцы вывешивают эту информацию теперь крупным планом у входа и кричат "мир", когда зазывают русских туристов», — сообщила она.

Россиянка добавила, что на отдыхе не сталкивалась с конфликтными ситуациями. «Люди отдыхают, общаются без каких-либо напряжений, в такое время большинство решили, что более разумно держать свое мнение при себе», — описала она происходящее.

В заключение девушка призналась, что ОАЭ показались ей одной из немногих стран, где можно абстрагироваться от политической обстановки и спокойно отдохнуть.

Ранее в марте россиянка, которая находится на отдыхе в Египте, рассказала о проблемах в связи с массовой отменой рейсов из-за ситуации на Украине. Путешественница описала обстановку на курорте фразой «все в растерянности» — по ее словам, такие эмоции испытывают как отдыхающие, так и сами египтяне. При этом она отметила, что открытых конфликтов в отеле между россиянами и украинцами нет.