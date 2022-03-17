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Россиянам предложили новый вариант перелетов на курорты Египта

Россиянам предложили летать в Шарм-эш-Шейх через Тель-Авив с апреля 2022 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперты туротрасли предложили российским туристам новый вариант перелетов на египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет о запуске прямых рейсов по маршруту Тель-Авив — Шарм-эш-Шейх с конца апреля 2022 года. Заявки на выполнение полетов из аэропорта Бен-Гурион на Южный Синай уже подали израильские авиаперевозчики Israir и Arkia. Продажу билетов на новые рейсы планируется открыть в конце марта.

По мнению специалистов АТОР, примерная стоимость проезда будет составлять от 60 до 79 тысяч рублей в одну сторону.

17 марта стало известно, что российские туристы, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде из-за закрытия воздушного пространства для отечественных самолетов и массовой отмены рейсов, вернулись на родину. Оба рейса из Египта приземлились в московском аэропорту Шереметьево с разницей в два часа незадолго до и после полуночи. 

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Валентина Процкова
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