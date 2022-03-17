Названо число прибывших в Россию жителей Донбасса и Украины

Число прибывших в Россию жителей Донбасса и Украины возросло до 285 тысяч

Число граждан, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и с Украины, возросло почти до 285 тысяч. Об этом рассказал ТАСС в четверг, 17 марта, источник в силовых структурах.

Собеседник агентства указал, что за минувшие сутки число эвакуированных увеличилось на 13 тысяч человек.

По словам представителя силовых структур, около 48 тысяч граждан России, Украины и других государств выехали из Украины на территорию России через пункты пропусков в Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма.

Среди эвакуированных из Донбасса свыше 61,5 тысячи детей, пояснил собеседник агентства.

18 февраля о массовой эвакуации населения ДНР в Россию объявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.