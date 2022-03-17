Российский миллиардер рассказал о жизни «в плену» из-за заблокированной карты

Миллиардер Фридман рассказал о заблокированной карте и жизни в Великобритании как в плену

Российский миллиардер Михаил Фридман дал интервью изданию Bloomberg Businessweek, в котором рассказал о жизненных трудностях, с которыми столкнулся из-за заморозки счетов.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Фридмана и его давнего делового партнера Петра Авена, возглавлявшего Альфа-банк. «Я никогда не работал ни в одной государственной компании или на государственной должности. Если ответственные лица в ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил спецоперацию, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Значит те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия», — отметил Фридман.

До событий на Украине его состояние составляло около 14 миллиардов долларов, в настоящее время оно сократилось до 10 миллиардов долларов. При этом, когда Великобритания 15 марта ввела санкции против Фридмана, его последняя работающая на территории страны банковская карта была заморожена. Теперь он пытается понять, как платить, например, за услуги уборщицы. «Может, мне самому убраться в доме», — говорит он с нервным смешком. Фридман отмечает, что в Великобритании он «как пленник».

Теперь он должен подать заявку на разрешение тратить деньги, а британское правительство определит, является ли запрос «разумным». Миллиардер может рассчитывать на пособие в размере 2500 фунтов стерлингов в месяц (около 342 тысяч рублей), отмечает издание.

В 2004 году была учреждена программа стипендий «Альфа», которая финансировала более 200 граждан США, Великобритании и Германии для работы и путешествий в России, чтобы «расширять знания о России на Западе». По его словам, когда заговорили о санкциях, он ожидал, что они не коснуться его. «Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что нас нельзя наказывать, — сказал он. Теперь бизнесмен говорит, что «действительно не знает, как жить дальше».