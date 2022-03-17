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В Госдуме предложили дать россиянам новый выходной

В Госдуме предложили сделать выходным день воссоединения Крыма с Россией 18 марта
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Госдуме захотели сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта федеральным выходным. С предложением дать россиянам новый праздничный день выступил депутат Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

«Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре», — заявил Хамзаев.

По его мнению, все внимание должно уделяться акциям, посвященным Крымской весне.

Ранее президент России Владимир Путин назвал присоединение полуострова к России правильным и своевременным решением. По его словам, об этом говорят прошедшие восемь лет. Чтобы в этом убедиться, президент предложил посмотреть на Донбасс.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и считают присоединение полуострова аннексией. Москва отвергает эти обвинения и считает, что процедура соответствует международному праву.

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Константин Лысяков
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