Иммунолог назвал нетипичные симптомы COVID-19
При коронавирусе может проявляться ряд нетипичных симптомов. Их назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.
«Общее недомогание без повышения температуры, без кашля, то есть, выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к коронавирусу. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для коронавируса не характерны, а потому что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19», — объяснил Крючков.
Он добавил, что набор симптомов, которые указывают на заболевание, может быть намного шире, чем известно ученым сейчас. По словам иммунолога, о наличии коронавируса могут свидетельствовать любые проявления, связанные с центральной нервной системой. Например, при наличии головной боли и других сопутствующих симптомах у пациента стоит подозревать коронавирус.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ключевые месяцы по развитию ситуации с COVID-19 в России. По его словам, ими являются март и апрель. В это время министр рекомендовал россиянам пройти повторную вакцинацию.