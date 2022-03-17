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Иммунолог назвал нетипичные симптомы COVID-19

Иммунолог Крючков назвал боли в животе и слабость нетипичными симптомами коронавируса

Фото: Towfiqu barbhuiya / Reuters

При коронавирусе может проявляться ряд нетипичных симптомов. Их назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

«Общее недомогание без повышения температуры, без кашля, то есть, выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к коронавирусу. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для коронавируса не характерны, а потому что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19», — объяснил Крючков.

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Он добавил, что набор симптомов, которые указывают на заболевание, может быть намного шире, чем известно ученым сейчас. По словам иммунолога, о наличии коронавируса могут свидетельствовать любые проявления, связанные с центральной нервной системой. Например, при наличии головной боли и других сопутствующих симптомах у пациента стоит подозревать коронавирус.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ключевые месяцы по развитию ситуации с COVID-19 в России. По его словам, ими являются март и апрель. В это время министр рекомендовал россиянам пройти повторную вакцинацию.

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Анастасия Шейкина
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