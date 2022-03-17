Оценены возможные объемы поставок российской нефти в Индию

Business Standard: Россия может поставлять в Индию около 15 миллионов баррелей сырой нефти

Россия может поставлять в Индию около 15 миллионов баррелей сырой нефти. Об этом пишет газета Business Standard.

По информации издания, обсуждается вариант, при котором Россия будет брать на себя расходы на перекачку и страховые сборы. Сделка, вероятнее всего, будет проводиться в рублях или рупиях.

14 марта стало известно, что крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания IOC закупила 3 миллиона баррелей российской нефти марки Urals. Западные санкции вынудили многие компании и страны отказаться от российской нефти, в результате чего скидки на экспортное топливо Urals из России по отношению к североморскому датированному (эталонный индекс) выросли до рекордных уровней. По словам источников Reuters, европейский трейдер Vitol, у которого IOC закупила российскую нефть, продавала ее со скидкой в 20-25 долларов за баррель.