В Nike заявили о продолжении работы в России с новыми ценами

Inventive Retail Group сообщила о продолжении работы Nike в России с прежним ассортиментом

Представители компании Inventive Retail Group, в состав которой входят магазины одежды и обуви Nike, Street Beat и The North Face, заявили о продолжении работы в России с сохранением прежнего ассортимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Новые цены на продукцию упомянутых брендов будут сформированы с учетом изменений курса рубля.

Отмечается, что за последние две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, а повышение цен не отпугнуло клиентов, которые планировали приобрести товары.

«Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества», — добавили в компании.

Ранее Nike заявила, что не может гарантировать доставку заказов покупателям из России, в связи с чем шопинг на официальном сайте и в мобильном приложении стал временно недоступен.

17 марта стало известно, что жители России бросились скупать обувь иностранных брендов после новостей о приостановке их работы на территории страны из-за ситуации на Украине. За первые две недели марта россияне купили 8,3 миллиона пар обуви на фоне заявлений о закрытии магазинов популярных марок. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца их траты в этой категории выросли на 70 процентов, а количество купленных пар обуви — на 57 процентов.