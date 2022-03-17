Россияне бросились скупать обувь перед закрытием магазинов иностранных брендов

В марте жители России потратили на обувь на 70 процентов больше, чем в феврале

Жители России бросились скупать обувь иностранных брендов после новостей о приостановке их работы на территории страны из-за ситуации на Украине. Исследование системы маркировки «Честный знак» передают «Известия» в четверг, 17 марта.

Выяснилось, что за первые две недели марта россияне купили 8,3 миллиона пар обуви на фоне заявлений о закрытии магазинов популярных марок. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца их траты в этой категории выросли на 70 процентов, а количество купленных пар обуви — на 57 процентов.

Известно, что средняя стоимость одной пары обуви в марте составила 2651 рубль, а в феврале — 2227 рублей. Эти данные свидетельствуют о том, что ее средневзвешенная цена увеличилась на 19 процентов за месяц. В первые две недели марта в страну было ввезено 14 363 544 против 18 123 497 пар с 1 по 14 февраля, также отмечается в сообщении.

Ранее в марте стало известно, что американский бренд одежды и обуви Vans временно приостановит свою деятельность на территории России. О таком же решении объявили компании Uniqlo, Mango, H&M, Adidas и Puma. Помимо этого, испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые производители Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие, также закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в России.