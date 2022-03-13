Сотрудникам Vans объявили о приостановке работы компании в России

Американский бренд одежды и обуви Vans приостановит работу в России с 14 марта

Популярный американский бренд одежды и обуви Vans временно приостановит свою работу на территории России. Об этом пишет «Газета.Ru».

Сотрудница московского магазина рассказала, что магазины приостановят продажи с 14 марта. «Сотрудники об этом узнали только вчера. Нам обещают платить в это время минимальную зарплату, но без всяких бонусов и так далее. Сегодня последний день у всех магазинов», — сообщила она.

В интернет-магазине компании продажи также недоступны. «В настоящее время Vans не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте vans.ru временно приостановлено», — объявлено на сайте бренда.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявили компании Adidas и Puma. Помимо этого испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, также закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в России.