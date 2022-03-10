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Hugo Boss приостановит работу в России

Немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок

Фото: Globallookpress.com

Немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Согласно заявлению, компания приостановит онлайн-продажи и доставку товаров российским покупателям. Кроме того, появилась информация о том, что марка закроет все торговые точки на территории России. На данный момент неизвестно, на какой срок Hugo Boss завершила всю деятельность в стране.

Ранее в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

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Майя Пономаренко
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