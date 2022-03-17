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Володин рассказал об истерике в Вашингтоне

Спикер Госдумы Володин заявил об истерике у американских сенаторов и президента Байдена

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об истерике у американских сенаторов и президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, этому есть ряд причин, среди которых — потери в экономике и рост цен на энергоносители в США и Европе. Также Вашингтон столкнулся с тем, что введенные против России санкции не сработали, российское общество сплотилось вокруг президента Владимира Путина, а Украина вышла из-под контроля.

Ранее Володин обвинил Байдена, американских сенаторов и конгрессменов в нацификации и милитаризации Украины. Политик подчеркнул, что все они должны быть привлечены к суду за преступления против человечества. По его словам, к Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать именно ему. Весь мир был свидетелем того, что президент России Владимир Путин пытался убедить Вашингтон в необходимости поиска решения по проблемам безопасности, но США не пошли на диалог, объяснил депутат.

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Марина Совина
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