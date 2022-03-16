Володин обвинил Байдена и Конгресс США в милитаризации и нацификации Украины

Володин обвинил Байдена в милитаризации и нацификации Украины и призвал судить его

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин обвинил президента США Джо Байдена, американских сенаторов и конгрессменов в нацификации и милитаризации Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что все они должны быть привлечены к суду за преступления против человечества. По его словам, к Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать именно ему. Весь мир был свидетелем того, что президент России Владимир Путин пытался убедить Вашингтон в необходимости поиска решения по проблемам безопасности, но США не пошли на диалог, объяснил депутат.

Помимо этого, парламентарий заявил, что силового решения на Украине можно было бы избежать, если бы по вине США Украина не была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Он добавил, что боевики теперь берут население в заложники, используют мирных граждан как живой щит и не дают им покинуть зону боевых действий.

Володин также объяснил цель атак на Владимира Путина. По его словам, всем стало очевидно, что такие действия проводятся с единственной целью — разрушить Россию.