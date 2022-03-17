Володин объяснил цель атак на Путина

Спикер Госдумы Володин назвал разрушение России целью атак Запада на Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил цель атак на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, всем стало очевидно, что такие действия проводятся с единственной целью — разрушить Россию.

16 марта президент США Джо Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Такое высказывание он допустил во время общения с журналистами в Белом доме. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают недопустимой и непростительной риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей.