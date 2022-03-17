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Володин объяснил цель атак на Путина

Спикер Госдумы Володин назвал разрушение России целью атак Запада на Путина

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил цель атак на президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, всем стало очевидно, что такие действия проводятся с единственной целью — разрушить Россию.

16 марта президент США Джо Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Такое высказывание он допустил во время общения с журналистами в Белом доме. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают недопустимой и непростительной риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей.

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Марина Совина
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