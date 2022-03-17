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В Японии возросло число пострадавших от землетрясения

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 225 человек

Фото: Kyodo / Reuters

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 225 человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на администрации префектур Мияги и Фукусима.

На префектуры Мияги и Фукусима пришлась большая часть пострадавших от землетрясения. В Мияги от стихийного бедствия пострадали 104 человека, а в Фукусиме — 91 человек. О единичных пострадавших также сообщили префектуры Сайтама, Канагава, Иваге, Ямагата, Ибараки, Тиба, Тотиги и Акита.

Новой информации о погибших в результате землетрясения не поступало. По предыдущим данным, стихийное бедствие унесло жизнь одного человека в Фукусиме и двух жителей Мияги.

О мощном землетрясении в Японии стало известно ранее 16 марта. Магнитуда подземного толчка составила 7,3, очаг залегал на глубине 60 километров. Землетрясение ощущалось в северных и северо-восточных регионах Японии, а также в Токио. После землетрясения на аварийной АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация.

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Николай Чигасов
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