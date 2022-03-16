После землетрясения в Японии на аварийной АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация

После землетрясения, которое произошло на северо-востоке Японии, на аварийной АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ядерного регулятора страны.

«В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация», — сказано в сообщении регулятора. Отмечается, что на данный момент проходит проверка состояния объекта.

Также сообщается, что на остановленной АЭС «Фукусима-2» остановились насосы, которые качают воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. При этом приборы мониторинга показывают, что изменений в уровне радиации нет.

О мощном землетрясении в Японии стало известно ранее 16 марта. Магнитуда подземного толчка составила 7,3, очаг залегал на глубине 60 километров. Землетрясение ощущалось в северных и северо-восточных регионах Японии, а также в Токио. Информации о пострадавших не поступало.

11 марта 2011-го в Японии произошло сильнейшее в ее истории землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Тогда от стихийного бедствия пострадала Фукусима и располагающаяся там АЭС «Фукусима-1». В результате землетрясения на станции вышла из строя система охлаждения реакторов, что привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности.