Кадыров сообщил о прорыве спецназовцев из кольца украинских националистов

Кадыров рассказал о вызволении спецназовцев из окружения националистов под Мариуполем

Российские войска под Мариуполя провели успешную спецоперацию по вызволению группы спецназовцев из окружения украинских националистов. Об этом в своем Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ходе спецоперации сперва удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего противник стремительно отступил под огневым натиском. Дважды за это время противник предлагал спецназовцам сдаться, но те «остались преданными долгу и присяге и вернулись живыми и невредимыми».

Кадыров добавил, что каждого из бойцов за проявленную стойкость и мужество представят к государственной награде. В координации операции участвовал депутат Госдумы Адам Делимханов.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили одного из главных идеологов националистического полка «Азов» Николая Кравченко. Националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет.