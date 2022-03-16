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Стало известно о гибели одного из идеологов полка «Азов»

BAZA: идеолог полка «Азов» Николай Кравченко погиб в Мариуполе

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские военные уничтожили одного из главных идеологов националистического полка «Азов» (запрещен в России) Николая Кравченко. Об этом сообщили его друзья и командир Андрей Билецкий, пишет BAZA.

По данным портала, националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию. Министерство обороны России также не давало комментарии на этот счет.

Ранее стало известно, что украинские власти не смогли согласовать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) новый гуманитарный коридор из Мариуполя. Накануне из города сумели выехать около двух тысяч гражданских автомобилей.

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Алевтина Запольская
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