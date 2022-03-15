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Из Мариуполя выехали 2000 автомобилей с мирными жителями

В горсовете Мариуполя заявили, что по гумкоридору город покинули 2000 легковых автомобилей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали 2000 легковых автомобилей. Об этом мариупольский горсовет сообщает в своем Telegram-канале.

В горсовете заявили, что две тысячи машин с мирными жителями покинули Мариуполь к 14:00 (15:00 по московскому времени). Там уточнили, что автомобили проследуют до Запорожья, где эвакуированным людям смогут оказать необходимую помощь.

В ведомстве также добавили, что на выезде из города находятся еще две тысячи машин.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией. По его словам, в лучшем случае отвод войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.

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Георгий Нестеров
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