Выступавший с Пугачевой музыкант рассказал о доме детства

Музыкант Владимир Кузьмин рассказал, что провел свое детство в доме на Таганке

Музыкант Владимир Кузьмин, который в 1980-х годах выступал вместе с певицей Аллой Пугачевой, рассказал о доме в Москве, где провел свое детство. Артист поделился подробностями в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Кузьмин родился в Москве и провел часть детства в двухэтажном доме в районе станции метро «Таганская», через подъезд можно было попасть в кинотеатр. Однако вскоре семья будущего артиста переехала.

«Я там родился. Но из-за того, что мой отец был военным, он по долгу службы уехал в Беларусь, и мы вместе с ним. Поэтому вырос я там. В Москву же приезжал только на каникулы. Для меня это было временем отдыха», — поделился Кузьмин.

Ранее о квартире своего детства рассказала бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. Вместе с семьей артистка проживала в двухкомнатной коммуналке в Санкт-Петербурге, где ей приходилось мыться в тазу или раковине. Позже отец певицы огородил часть кухни и установил там ванну.