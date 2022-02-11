Бывшая солистка «Ленинграда» рассказала о жизни в коммуналке

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) рассказала, что в детстве вместе с семьей проживала в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, где не было ванной комнаты. Подробностями истории она поделилась с изданием «Москвич Mag».

Певица проживала в двухкомнатной коммуналке. Чтобы сделать ванную комнату, ее отец огородил часть кухни и установил там чугунную ванну. По словам Вокс, событие стало для нее праздником — до этого момента семье приходилось мыться в тазу, раковине или посещать бани.

Артистка отметила, что в старом жилом фонде были проблемы с водоснабжением. «Мыться дома было не особо распространено. Мы, жители центра, относились к новостройкам с их собственными ваннами как к гетто. Меня очень умиляло, как мама говорила: "Это мещанство!" Я думала: ничего себе дворянство в комнате в коммуналке!» — отметила Вокс.

Ранее о жизни в коммуналке рассказал российский актер и режиссер Максим Виторган. С рождения вместе с родителями он жил в Москве на Смоленской набережной, где его семья занимала комнату в 13 квадратных метров. После они переехали в другую квартиру.