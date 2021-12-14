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Виторган рассказал о жизни в коммуналках

Актер Максим Виторган рассказал, что в детстве жил с родителями в коммунальных квартирах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер и режиссер Максим Виторган рассказал, что в детстве вместе с родителями жил в коммунальных квартирах. Подробностями он поделился с изданием «Москвич Mag».

Актер с рождения жил в Москве в коммунальной квартире на Смоленской набережной, где его семья занимала комнату в 13 квадратных метров. Помещение было разделено на несколько зон. В этой квартире Виторган прожил до того, как пошел в школу.

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После семья переехала в коммунальную квартиру недалеко от Дома правительства, где в их распоряжении оказались две комнаты с потолками высотой более трех метров. «Попав туда в первый раз и зайдя в туалет, я закричал: "Ой, да мы все тут поместимся!" После той 13-метровой комнаты казалось, что новая квартира невероятных размеров», — отметил Виторган.

По словам актера, его родители обзавелись собственным жильем, когда им было 40 лет. На данный момент Виторгану принадлежит квартира на Краснопресненской набережной.

Ранее своим опытом жизни в коммунальной квартире поделилась российская актриса театра и кино Юлия Хлынина. Несколько лет назад она вместе со знакомыми проживала в Москве в районе Большого Палашевского переулка. По ее словам, ей удалось создать там атмосферное пространство.

Нина Ташевская
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