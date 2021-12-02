Российская актриса рассказала о жизни в коммуналке

Российская актриса театра и кино Юлия Хлынина, известность которой принесла роль в сериале «Закон каменных джунглей», рассказала о жизни в коммунальной квартире. Она поделилась подробностями в интервью журналу InStyle.

Актриса проживала в Москве в районе Большого Палашевского переулка. В одном из домов Хлынина вместе со знакомыми из творческой сферы занимала коммуналку на четыре комнаты. «Такая творческая квартира-коммуна», — отметила она.

По словам актрисы, в тот период она не зарабатывала достаточно средств, чтобы позволить себе арендовать отдельное жилье. Она обратила внимание, что комнаты были облупленными, однако жильцам удалось создать в квартире атмосферное пространство.

В апреле российский актер Андрей Мерзликин также рассказал, что в начале карьеры снимал квартиру на улице Мосфильмовской в Москве. Жилье передавалось от одного актера другому, после Мерзликина, по традиции, жилье занял его коллега.