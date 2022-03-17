Российский сексолог объяснила тягу полных женщин к лосинам

Сексолог Алия Королева заявила, что полные женщины носят лосины ради визуальной стройности

Российский сексолог и психолог Алия Королева объяснила тягу женщин с избыточным весом к обтягивающим вещам. Ее слова приводит «Пятый канал».

Эксперт заявила, что многие люди заблуждаются в том, что облегающая одежда вроде лосин визуально стройнит фигуру, и, чтобы казаться более худыми, выбирают вещи на размер меньше, чем необходимо. Однако, по словам Королевой, предметы гардероба неправильно подобранного размера только подчеркивают наличие лишних килограммов. По этой причине она порекомендовала, напротив, выбирать одежду на один размер больше нужного. «Так вы действительно сможете скрыть недостатки фигуры или даже показать, что уже похудели», — подчеркнула врач.

Психолог добавила, что полным женщинам трудно оценить свою внешность. «Вблизи, стоя перед зеркалом дома, они выглядят в собственных глазах сногсшибательно, но с совершенно других ракурсов их "откровение" мало кому придется по душе, как, в принципе, и им самим», — считает Королева.

Тем не менее специалист не стала отрицать, что некоторые женщины с лишним весом действительно уверены в себе. Сексолог предположила, что они отдают предпочтение обтягивающей одежде, поскольку искренне гордятся своей фигурой. «Многие женщины бунтуют. Они себя принимают, идут против системы. Кто сказал, что люди должны быть худыми? Они гордятся своими формами, гордятся своей внешностью, тем самым они показывают протест обществу: смотрите и принимайте меня такой, какая я есть!» — отметила Королева.

Также врач объяснила, что выбор гардероба — сугубо индивидуален, и поэтому не стоит осуждать окружающих за их предпочтения в одежде. «Если он принял свое решение и получает от него удовольствие, то это лучший выбор, который он мог сделать для блага собственного психологического здоровья», — заключила эксперт.

В январе психолог раскрыла связь между цветом белья и характером женщины. Так, по словам Барбары Сантини, комплектам черного цвета отдают предпочтение девушки с сильным и напористым характером. В то же время темный оттенок подчеркивает врожденные элегантность, шик и утонченность.