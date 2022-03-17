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«Макдоналдс» продолжит работу в некоторых российских регионах

Рестораны «Макдоналдс» в Сибири объявили о продолжении работы

Фото: Shutterstock

В некоторых российских регионах рестораны «Макдоналдс» под управлением компании-франчайзи «ГиД» заявили о продолжении работы. Об этом компания сообщила в своей группе «ВКонтакте».

«"Макдоналдс" в Сибири работает! Мы по-прежнему не поднимаем цены и встречаем вас с улыбкой, чтобы вы знали, как нам дорог каждый гость», — говорится в сообщении.

ООО «ГиД», которое находится в Новокузнецке, имеет под управлением 25 ресторанов «Макдоналдс». Они находятся в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, а также в Красноярске.

Сеть ресторанов «Макдональдс» приостановила свою работу в России 14 марта. Отмечается, что это произошло из-за ситуации на Украине. В тот же день россиянами были обнаружены несколько ресторанов «Макдоналдс», которые продолжили работу.

В свою очередь в сети пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов. «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.

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Никита Абрамов
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