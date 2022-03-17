Макрона уличили в попытке скопировать образ Зеленского

Президента Франции Макрона уличили в резкой смене имиджа и попытке скопировать Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии выборов главы государства использует ситуацию на Украине в собственных интересах и даже пытается скопировать образ украинского коллеги Владимира Зеленского. К такому выводу пришла модный обозреватель Daily Mail Джанет Стрит-Портер.

Журналистка заметила, что французский лидер резко сменил имидж — судя по недавним снимкам его личного фотографа, на смену деловому костюму пришла стильная щетина и псевдоармейский брендинг.

«Изящный и опрятный мини-Макрон всего за одну ночь превратился из обычного "менеджера банка" в грубого и жесткого коммандос. На фотографиях из Елисейского дворца запечатлен крутой мачо — небритый, лохматый, схватившийся за голову, который изображает мужчину, долгое время сидящего за работой», — уличила автор материала.

Эксперт обратила внимание, что глава государства надел толстовку с логотипом элитного парашютно-десантного отряда № 10 — при том, что сам Макрон является единственным президентом Франции, не служившим в армии. Ранее он делал выбор в пользу темно-синих костюмов, белоснежных рубашек и галстуков, ухоженных волос и гладко выбритого подбородка.

Стрит-Портер считает, что таким образом Макрон пытался не только создать видимость тщательной работы, но и приблизиться к образу Зеленского, который буквально «переписал правила политической презентации» после начала российской спецоперации на Украине. Последний отказался от делового стиля и теперь носит одну и ту же куртку цвета хаки и простые футболки: он выглядит так, будто только что встал с постели, но при этом убеждает зрителя в полной преданности своему делу, считает журналистка.

«Этот образ многие женщины (да и мужчины) находят невероятно привлекательным. Соцсети буквально наводнены фанатами. (...) Мужчина в мятой футболке — самый харизматичный политик в мире», — пишет автор статьи.

Специалистка добавила, что, по ее мнению, военные действия для многих политиков являются реальным шансом завоевать популярность у потенциальных избирателей, в том числе через соцсети. Так они могут транслировать образ бескомпромиссных деятелей, которые готовы сделать все, чтобы остановить кровопролитие — учитывая, что им самим не нужно воевать, рисковать жизнями сограждан или сталкиваться с возможным поражением.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля. Макрон впоследствии неоднократно проводил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Джо Байденом и Зеленским, заявляя, что обеспокоен ситуацией и намерен ее урегулировать.