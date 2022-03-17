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Макрон представил свою предвыборную программу

Макрон в предвыборной программе пообещал увеличить оборонный бюджет Франции до €50 млрд
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 17 марта, представил свою предвыборную программу в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе своего выступления, которое транслировал телеканал BFMTV, Макрон посвятил первую и большую часть своей программы усилению независимости Франции, которую прежде всего связал с укреплением оборонной политики с целью «противостоять войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент».

Также он пообещал довести оборонный бюджет страны до 50 миллиардов евро к 2025 году, объяснив это, в частности, событиями на Украине. По его словам, во время его первого президентского срока размер военного бюджета во Франции был увеличен, достигнув 40,9 миллиарда евро.

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Помимо этого Макрон высказался за необходимость на уровне Евросоюза «продолжать наращивать гибкость, адаптированность наших армий к новым типам конфликтных ситуаций», упомянув при этом «космическую, кибернетическую и гибридную» угрозы.

Ранее бывший сенатор Франции от партии «Республиканцы», старший советник консалтинговой компании APCO Worldwide Жан Бизе оценил шансы действующего президента Эммануэля Макрона переизбраться на второй срок. Он объяснил, что события на Украине создали так называемый «эффект флага», когда «в тяжелые времена люди объединяются вокруг лидера и флага страны». «Если не произойдет никаких драматических поворотов, Эммануэль Макрон будет переизбран — так думают 8 из 10 французов, и я первый среди них», — считает он.

Французский лидер заявил о желании участвовать в предвыборной гонке 3 марта, его обращение транслировали местные СМИ. По данным соцопросов, результаты которых публиковала французская пресса, Макрон лидирует среди претендентов на пост главы государства. Следом за ним идут лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, с которой он боролся во втором туре выборов в 2017 году, и кандидат от движения «Реконкиста» Эрик Земмур.

Выборы президента во Франции пройдут весной 2022 года. Первый этап намечен на 10 апреля, второй запланирован на 24-е число.

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Марина Совина
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