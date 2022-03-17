Еще одна российская авиакомпания разрешила пассажирам летать без масок

Авиакомпания Utair разрешила пассажирам летать без защитных масок с 17 марта

Еще один крупный российский авиаперевозчик Utair разрешил пассажирам летать без защитных масок с 17 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для собственного комфорта и безопасности туристы могут продолжить использовать защитные средства.

Также с 17 марта масочный режим отменили в авиакомпании «Аэрофлот». Однако указано, что обязательное ношение масок отменяется за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.