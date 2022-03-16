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«Аэрофлот» разрешил пассажирам летать без масок

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам летать без защитных масок с 17 марта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам летать без защитных масок с 17 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с частичным ослаблением режима санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения пандемии в России "Аэрофлот", начиная с 17 марта, не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок в аэропорту и на борту воздушного судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что масочный режим отменяется за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

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Валентина Процкова
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