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Оценена ситуация с мигрантами на стройках на фоне проблем с отправкой денег

Минстрой заявил, что не ждет оттока мигрантов из-за проблем с переводом средств за границу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Минстрое не ожидают оттока иностранных рабочих со строек в России на фоне проблем с отправкой денег за границу. Ситуацию в стройотрасли оценил замглавы ведомства Никита Стасишин, передает РИА Новости.

Трудности возникли из-за приостановки некоторыми зарубежными банками переводов средств из России — одним из них стал узбекистанский цифровой банк Apelsin. «Сегодня мы слышим от коллег из Узбекистана, прежде всего, работающих по пилоту, что есть возможность перевода денежных средств рублями на территорию Узбекистана, поэтому мы пока не видим оттока, но время покажет», — заявил Стасишин.

Ранее в марте замглавы Минстроя предложил заменить иностранных рабочих на стройках потерявшими работу из-за санкций россиянами. По словам Стасишина, инициатива уже обсуждается с Рострудом и Минтрудом. Чиновник отметил, что стройкомплекса сокращения не коснулись — наоборот, объемы растут как по госзаданиям, так и в возведении жилья.

Кроме того, Стасишин указал, что не ожидает нехватки строительной техники — по его оценкам, оборудования хватит для текущих проектов. Если потребность в дополнительном оборудовании все-таки возникнет, чиновник предложил закупать его в Китае.

Нина Ташевская
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