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Минобороны заявило о создании на Украине компонентов биологического оружия

МО: Россия считает, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Росси считает, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Об этом «Ленте.ру» заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Ведомство обнародовало документ, который подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на территории Украины. «По сложившейся практике, американские проекты в области санэпидблагополучия на территории третьих стран, в том числе в Африке и Азии, финансируются через национальные органы здравоохранения», — подчеркнул Кириллов.

Также он обратил внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между военным ведомством Соединенных Штатов и Министерством здравоохранения Украины.

Ранее Кириллов рассказал, что лаборатории украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от Соединенных Штатов финансирование в объеме 32 миллионов долларов. Министерство продолжает изучать полученные от сотрудников названных лабораторий материалы о реализации американских военно-биологических программ на Украине, добавил он.

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Сергей Истомин
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