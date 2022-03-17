Минобороны назвало полученный Украиной объем финансирования на биолаборатории

Минобороны России заявило, что Украина получила 32 млн долларов от США на биолаборатории

Лаборатории украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от Соединенных Штатов финансирование в объеме 32 миллионов долларов. Об этом рассказал «Ленте.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он пояснил, что ведомство продолжает изучать полученные от сотрудников названных лабораторий материалы о реализации американских военно-биологических программ на территории Украины.

«Указанные биолаборатории были выбраны управлением Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком "Блэк энд Витч" в качестве исполнителей проекта Ю-Пи-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов», — заявил Кириллов.

По мнению представителя Минобороны, заинтересованность военных биологов США объясняется тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России. Их применение может быть выдано за естественные вспышки заболеваний, добавил Кириллов.

6 марта Минобороны сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным оборонного ведомства, финансированием этой программы занималось Минобороны США.