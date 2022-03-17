Москвичи бросились скупать квартиры в новостройках

Росреестр: в феврале спрос на первичное жилье в Москве вырос на 48,9 процента

В феврале 2022 года жители Москвы бросились скупать квартиры в новостройках — спрос на первичное жилье вырос за месяц на 48,9 процента. Такие данные привели в столичном управлении Росреестра, пишет РБК.

По данным специалистов, за указанный период в Москве зарегистрировали более 10 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилых домов — на 32,7 процента больше, чем в феврале 2021 года.

В Росреестре сообщили, что ажиотажный спрос на новостройки в столице держится второй месяц подряд. Всего в январе-феврале оформили почти 17 тысяч договоров при покупке квартир в строящихся домах — рекордное для этого срока число ДДУ.

Для сравнения аналитики привели показатели прошлого года — тогда за аналогичный период зарегистрировали на 31,4 процента меньше ДДУ (12,8 тысячи). С учетом сделок по нежилым объектам в Москве оформили 14 тысяч договоров долевого участия — на 37 процентов больше, чем в январе 2022-го, и на 24,6 процента больше, чем в феврале 2021-го.

Ранее эксперты ЦИАН выяснили, что в 2021 году на приобретение квартир в новостройках россияне потратили 3,5 триллиона рублей. В тройке городов-лидеров по объему вложенных в новую недвижимость средств оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.