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Системы НАСА смогли предсказать падение астероида

Система Scout от НАСА предсказала время и место падения астероида 2022 EB5

Фото: Shutterstock

Система контроля падения космических объектов на Землю Scout, разработанная НАСА, смогла предсказать приближение небольшого астероида. Результаты наблюдения описаны на официальном сайте организации.

Астрономическое тело под названием 2022 EB5 сгорело в атмосфере Земли 11 марта 2022 года. Перед этим его зафиксировали в обсерватории Пишкештете на севере Венгрии и передали информацию в Центр малых планет (организация, которая собирает и систематизирует данные наблюдений малых космических объектов Солнечной системы). Затем система Scout смогла провести автоматические расчеты точного времени и места падения астероида, а также передала эту информацию в Центр исследований околоземных объектов (CNEOS) и Координационное управление планетарной обороны НАСА.

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Как отмечается, Scout ранее провела только 14 наблюдений в течение 40 минут, но этого было достаточно, чтобы идентифицировать 2022 EB5 как объект, который упадет на Землю.

Подобные астероиды достаточно часто попадают на нашу планету, однако они слишком малы, чтобы прогнозировать точное место и время падения. Более крупные небесные тела с пометкой потенциального столкновения с Землей будут обнаруживаться гораздо раньше. Ученые считают, что работа Scout продемонстрировала готовность прогнозирования падения более крупных объектов.

В марте 2022 года НАСА запустило в космос метеорологический спутник, который способен предсказывать климатические катаклизмы.

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Елена Апазиди
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