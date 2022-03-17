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Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия заморозит в случае обнаружения активы Владимира Путина и 12 членов Совбеза

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Новая Зеландия объявила о введении новых санкций против России. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства страны.

Страна заморозит в случае обнаружения активы президента России Владимира Путина и 12 членов Совбеза, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Также в список попали еще 18 неназванных организаций.

Кроме того, Новая Зеландия закрыла въезд в страну 364 россиянам, связанным с политической и военной деятельностью. Глава МИД страны Нанаия Махута заявила, что в ближайшие недели стоит ожидать дополнительных санкций.

7 марта сообщалось, что Новая Зеландия объявила о санкциях против 100 россиян, в их числе президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

Марина Совина
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