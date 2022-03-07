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Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

Новая Зеландия вводит санкции против 100 россиян, в их числе Путин, Мишустин и Лавров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новая Зеландия объявила о санкциях против 100 россиян, в их числе президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о запрете на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что введенные западными странами санкции против России окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для многих государств. Фонд спрогнозировал рост цен во всем мире.

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Варвара Кошечкина
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