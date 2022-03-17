Многодетная мать заработала миллионы рублей на продаже своих поношенных колготок

Англичанка продавала свои поношенные колготки и заработала семь миллионов рублей за год

Жительница Англии заработала миллионы рублей на продаже своих поношенных колготок и поделилась опытом. Ее история появилась на Daily Mail.

27-летняя многодетная мать Лиззи Грумбридж (Lizzy Groombridge) объяснила, что полтора года назад, в период режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19, ей не хватало денег, чтобы прокормить троих детей. Она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату.

Англичанка начала публиковать на своей странице фото и видео в откровенных нарядах и обуви на высоких каблуках. По ее словам, спустя некоторое время подписчики начали интересоваться покупкой ее личной одежды, в частности, капроновыми колготками, в которых она нередко появлялась на снимках.

«Я подумала, что продам желающим свои вещи и посмотрю, к чему это приведет», — поделилась героиня материала. На данный момент женщина продает до 10 пар колготок за 14 дней. Грумбридж отдает одну позицию за 45 фунтов стерлингов (6,4 тысячи рублей). За один год ей удалось заработать 50 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей).

«Своим примером я показываю другим, что нужно рисковать и достигать своих целей. Жизнь одна, и это того стоит. Я всего лишь хочу обеспечивать своих детей. Давайте посмотрим правде в глаза и признаем, что таких денег я больше нигде не смогу заработать. Это стало моей полноценной работой. Теперь я финансово независима и имею полный контроль над своей жизнью», — заключила Грумбридж.

Ранее в марте девушке удалось разбогатеть на OnlyFans благодаря небритому телу. 25-летняя лондонская певица и гитаристка гранж-группы A Void, модель Камилла Александер, начала размещать в соцсети снимки, на которых она запечатлена с растительностью в зоне бикини, на ногах и в подмышечных впадинах. Данные кадры пользовались большой популярностью, и с их помощью Александер удалось разбогатеть.