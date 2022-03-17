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Девушка примерила купленную в сети пижаму и удивилась своему нелепому виду

Видео английской блогерши с примеркой пижамы бренда Oh Polly стало вирусным в TikTok

Фото: @forbescharlotte

Покупательница приобрела одежду в интернет-магазине популярного бренда Oh Polly и удивилась своему нелепому внешнему виду во время примерки. На ставшее вирусным в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Жительница Англии Шарлотта Форбс (Charlotte Forbes) купила в сети вязаную пижаму бежевого цвета, состоящую из кроп-топа, штанов и длинного кардигана с поясом. Однако обновка стоимостью 113 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей) разочаровала блогершу, в связи с чем она опубликовала ролик «ожидание и реальность» на своей странице.

Сначала она разместила снимок модели в упомянутой одежде с официального сайта бренда, показывая, как в идеале должна сидеть описанная вещь на фигуре. Затем девушка приложила свою фотографию и продемонстрировала, что обновка оказалась ей чересчур велика, из-за чего смотрится нелепо. «Этот наряд Oh Polly делает меня похожей на Малыша Йоду (персонаж телесериала "Мандалорец" — прим. "Ленты.ру")», — подписала Форбс пост, который набрал 133,4 тысячи просмотров.

Пользователей сети рассмешил ролик блогерши, и они принялись шутить над ее внешним видом в комментариях к публикации. «Боже, ты выглядишь как бездомная!», «Ты как будто сбежала из Азкабана», «Со мной было то же самое. Я выглядела как овца», «Я купила такие же штаны, и теперь мне приходится подворачивать их пять раз, чтобы они выглядели нормально», «Я сейчас умру от смеха!» — высказывались юзеры.

В январе отличие платья на фото в сети от реальности также рассмешило девушку во время примерки. Блогерша Эмили (Emily) разместила в соцсети видео, где поделилась историей о своем неудачном онлайн-шопинге. Сначала героиня материала показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.

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Таисия Косинцева
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