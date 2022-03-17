Путин позвал в Крым крупные банки и бизнес

Президент Путин заявил о возможности крупных банков и бизнеса начать работу в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что крупным компаниям нет смысла бояться открывать бизнес в Крыму. Глава государства во время совещания о социально-экономическом развитии полуострова пообещал оказать им нужную поддержку, трансляция доступна на сайте «Смотрим».

Путин отметил, что введенные против России ограничительные меры открывают новые возможности для развития и укрепления отечественного предпринимательства. Президент заверил, что бизнесу не стоит опасаться экономических санкций.

«Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка, в том числе это касается и Крымского полуострова, и Севастополя», — заявил Путин.

Ранее президент Путин заявил, что западные санкции в отношении Москвы нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также призвал Запад «не перекладывать с больной головы на здоровую», обвиняя в экономических проблемах Россию.

