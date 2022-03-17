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Премьер Польши предложил Байдену, Шольцу и Макрону отправиться на Украину

Премьер Польши Моравецкий призвал Байдена, Джонсона, Шольца и Макрона поехать в Киев
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал лидеров США, Франции, Германии и Великобритании отправиться на Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

Моравецкий предложил президенту США Джо Байдену, премьеру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и главе Франции Эммануэлю Макрону, а также всем лидерам Европейского союза (ЕС) посетить Киев. «Они должны смотреть в глаза женщинам и детям и помогать им сохранить свою жизнь и свою независимость», — подчеркнул польский премьер.

В интервью Моравецкий также заявил, что для него нет красных линий в вопросе экономических санкций против России. Премьер призвал к ужесточению ограничений в отношении России. Так, по его словам, Польше надо быть более последовательной: не делать исключений в блокировке банков и жестко конфисковывать активы российских олигархов. Также он выступил за то, чтобы больше не выдавать визы гражданам России.

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Марина Совина
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