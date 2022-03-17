Премьер Польши заявил об отсутствии красных линий в санкциях против России

Премьер Польши Моравецкий рассказал, что для него нет красных линий в санкциях против РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в вопросе экономических санкций против России. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Моравецкий призвал к ужесточению ограничений в отношении России. Так, по его словам, Польше надо быть более последовательной: не делать исключений в блокировке банков и жестко конфисковывать активы российских олигархов. Также премьер выступил за то, чтобы больше не выдавать визы гражданам России.

Помимо этого, Моравецкий отметил, что следует прекратить поставки российских энергоресурсов. Он добавил, что Германия и Европейский союз (ЕС) должны ввести полное эмбарго в отношении России.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. «Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой», — сказал Моравецкий.

