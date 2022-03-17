Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Польши заявил об отсутствии красных линий в санкциях против России

Премьер Польши Моравецкий рассказал, что для него нет красных линий в санкциях против РФ
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в вопросе экономических санкций против России. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Моравецкий призвал к ужесточению ограничений в отношении России. Так, по его словам, Польше надо быть более последовательной: не делать исключений в блокировке банков и жестко конфисковывать активы российских олигархов. Также премьер выступил за то, чтобы больше не выдавать визы гражданам России.

Помимо этого, Моравецкий отметил, что следует прекратить поставки российских энергоресурсов. Он добавил, что Германия и Европейский союз (ЕС) должны ввести полное эмбарго в отношении России.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. «Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой», — сказал Моравецкий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на обвинение Байдена в адрес Путина
Премьер Польши предложил Байдену, Шольцу и Макрону отправиться на Украину
Ученые описали возможность дышать в космосе
Британские акционеры потребовали от французского гиганта уйти из России
Иммунолог предупредил об опасности снижения коллективного иммунитета от COVID-19
Марокканская авиакомпания отменила рейсы в Россию
Объявление в подъезде о громких занятиях любовью развеселило россиян
Мила Йовович купила трехэтажный особняк в Голливуде
Премьер Польши заявил об отсутствии красных линий в санкциях против России
Многодетная мать заработала миллионы рублей на продаже своих поношенных колготок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.