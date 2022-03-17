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Минобороны показало уничтожение замаскированных позиций украинских националистов

Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций националистов под Киевом

Минобороны России показало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских националистов, которые находятся в Киевской области. Видеозапись находится в распоряжении «Ленты.ру».

«Позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии», — рассказали в министерстве.

Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения российскими штурмовиками Су-25 складов с украинским вооружением и боеприпасами. Ликвидация объектов ВСУ происходила ночью.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.

Анастасия Шейкина
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