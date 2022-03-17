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В Минобороны показали уничтожение штурмовиками складов ВСУ с вооружением

В Минобороны опубликовали кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с вооружением ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России ночью уничтожили склады с украинским вооружением и боеприпасами. Соответствующую видеозапись представили в Минобороны, кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях. Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот», — рассказали в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о более чем 6900 заложниках в руках украинских националистов. Также покинуть Украину не могут экипажи 70 иностранных судов, добавил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.

Анастасия Шейкина
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