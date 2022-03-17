Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak

Великобритания направит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Об этом говорится в заявлении британского министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что в ходе встречи совета министров стран НАТО было принято решение продолжать значительные военные поставки на Украину, в том числе как летальной, так и нелетальной помощи. Британия направит стране высокоскоростную зенитно-ракетную систему Starstreak, рассказали в Минобороны Великобритании. Также отмечается, что данная поставка дополнит другую военную помощь, поставляемую Лондоном, включая четыре тысячи противотанковых ракет.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания намерена продолжать ужесточать санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины. Дипломат рассказала, что санкционное давление будет продолжено с целю добиться полной изоляции России на международной арене. «Будет больше санкций против физических лиц. В прорабатываемом нами списке есть и новые физические лица, и компании», — уточнила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Байдена в адрес Путина
Аксенов назвал способ навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму
Netflix покажет американцам сериал с Зеленским в роли президента
Шесть стран запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине
«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов
Аналитик рассказал об изменении спроса на новостройки в Москве
Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak
Названо пригодное для войны против США оружие России
В Молдавии рассказали об усложнении отношений с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.