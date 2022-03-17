Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak

Великобритания направит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak

Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Об этом говорится в заявлении британского министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что в ходе встречи совета министров стран НАТО было принято решение продолжать значительные военные поставки на Украину, в том числе как летальной, так и нелетальной помощи. Британия направит стране высокоскоростную зенитно-ракетную систему Starstreak, рассказали в Минобороны Великобритании. Также отмечается, что данная поставка дополнит другую военную помощь, поставляемую Лондоном, включая четыре тысячи противотанковых ракет.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания намерена продолжать ужесточать санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины. Дипломат рассказала, что санкционное давление будет продолжено с целю добиться полной изоляции России на международной арене. «Будет больше санкций против физических лиц. В прорабатываемом нами списке есть и новые физические лица, и компании», — уточнила она.

