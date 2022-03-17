Косметический бренд Оксаны Самойловой оказался на грани развала из-за санкций

Оксана Самойлова заявила, что ее бизнес переживает трудный период из-за западных санкций

Косметический бренд Sammy Beauty, принадлежащий жене рэпера Джигана Оксане Самойловой, оказался на грани развала на фоне введенных против России санкций из-за ситуации с Украиной. Мыслями на эту тему она поделилась в Instagram.

Предпринимательница опубликовала серию сторис, в которых рассказала, что ее бизнес переживает трудный период из-за ограничений со стороны западных партнеров. «Мы столкнулись со сложностями, связанными с поставками, закупкой сырья, так как оно у нас все из Европы и Америки. Сейчас нет возможности привозить его, приходится искать альтернативу по всему миру. Это очень сложно в нынешней ситуации. У меня чаты рабочие не замолкают ни днем, ни ночью», — призналась знаменитость.

Бизнесвумен заявила, что, несмотря на все сложности, она оптимистично смотрит в будущее. «Я не опускаю руки, просто работаем, решаем все, исходя из ситуации. Мы будем еще сильнее, масштабнее, качественнее, и все будет еще лучше, чем было», — подытожила Самойлова.

В январе прошлого года жена Джигана подала в суд на других блогеров, которые обругали ее косметический бренд Sammy Beauty. Катя Конасова сообщила, что попала в число юзеров, которые получили претензии от представителей марки. На своем канале девушка изложила недостоверную информацию о документации и производстве продукции Sammy Beauty. Юристы отправили претензии и другим бьюти-блогерам, например, Наталине Муа и Марку Кауфману.