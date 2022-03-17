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Названа сэкономленная от переноса спортивных соревнований сумма

Вице-премьер Чернышенко сообщил о сэкономленных от переноса соревнований 8 млрд рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия сэкономила от переноса от переноса спортивных соревнований более восьми миллиардов рублей. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что речь идет о финале Лиги чемпионов, чемпионате мира по волейболу, Спецолимпиаде в Казани, мировом первенстве по хоккею, Всемирной шахматной олимпиаде и ряда других мероприятий. Политик заверил, что эти средства пойдут на строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий.

Ранее Чернышенко отмечал, что спортивная отрасль столкнулась с новыми вызовами, но прошедшие летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, а также зимние игры в Пекине доказали, что вводимые ограничения и внешнее давление не способны сломить российских спортсменов. Вице-премьер также добавил, что Россия подтвердила всем зарубежным партнерам неизменную готовность к дальнейшему сотрудничеству и проведению международных соревнований на территории страны.

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Марина Совина
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