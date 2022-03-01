Чернышенко заявил о распределении средств из-за отмены международных состязаний

Министерству спорта поручено направить освободившиеся из-за отмены международных соревнований на территории России средства на развитие внутреннего спорта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на заседании коллегии Минспорта.

В заседании приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, помощник президента России Игорь Левитин, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев и другие.

Дмитрий Чернышенко отметил, что спортивная отрасль столкнулась с новыми вызовами, но прошедшие летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, а также зимние игры в Пекине доказали, что вводимые ограничения и внешнее давление не способны сломить российских спортсменов. Вице-премьер также добавил, что Россия подтвердила всем зарубежным партнерам неизменную готовность к дальнейшему сотрудничеству и проведению международных соревнований на территории страны.

«Приоритет — обеспечить максимальное участие российского спорта в международных мероприятиях. Особое внимание будем уделять взаимодействию и проведению совместных мероприятий со странами СНГ, БРИКС и ШОС», — сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко отметил, что правительство не останавливает реализацию принятых стратегий, федеральных проектов и программ. Важным направлением работы остается развитие массового спорта.

«В связи с текущей ситуацией Минспорту поручено пересмотреть график соревнований. Средства, освободившиеся из-за отмены международных состязаний в России, будут направлены на развитие внутреннего спорта, в частности, на строительство спортивных объектов в шаговой доступности для граждан. Президент поставил задачу, чтобы к 2030 году 70 процентов россиян регулярно тренировались и вели здоровый образ жизни. В прошлом году завершены работы по 101 стадиону и ФОКу — на это было выделено порядка 28 миллиардов рублей. 83 региона получили почти 630 миллионов рублей на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва. Для школ олимпийского резерва в 73 регионах закупили спортивное оборудование и инвентарь. На это из федерального бюджета направлено 444 миллиона рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В этом году, по его словам, планируется открыть более чем в 50 регионах свыше 100 многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Также в рамках нового федерального проекта «Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)» 84 региона получат 2,4 миллиарда рублей на создание 110 умных спортивных площадок.

«Наши спортсмены хорошо выступили на Олимпийских играх в Пекине. Необходимо проанализировать результаты подготовки и участия сборных: из 32 медалей 17 завоеваны спортсменами, представляющими две спортивные федерации. Это сигнал к тому, чтобы посмотреть всю программу зимних видов спорта и отметить те, над которыми нужно работать. На международных соревнованиях в прошедшем сезоне по количеству медалей мы неизменно входили в тройку лидеров — надо посмотреть, почему этот же результат не удалось закрепить в Пекине. В текущем олимпийском году важно сосредоточить внимание на подготовке к следующим Играм», — сказал Игорь Левитин.

Министр спорта России Олег Матыцин в своем докладе рассказал об основных приоритетах работы в связи с решениями международных спортивных организаций.

«Мы наблюдаем один из самых сложных периодов во взаимодействии с международным спортивным сообществом. Решение Международного Олимпийского Комитета считаем политизированным и не соответствующим олимпийским принципам. Наша задача — спокойно и грамотно оценить юридическую сторону решения международных федераций об отстранении спортсменов, отзыве всех международных событий с территории России. Будем отстаивать позиции и защищать интересы российских спортсменов и их право на участие в соревнованиях, потому что с нашей точки зрения нарушен основной принцип олимпизма — это равные права спортсменов, недопущение дискриминации по политическим и национальным признакам. Сейчас основную задачу мы видим в том, чтобы обеспечить максимально быстрый возврат наших спортсменов с территорий стран, где проводились соревнования, а также сохранность их здоровья и жизни. На это направлено наше взаимодействие с Министерством иностранных дел, другими структурами и федерациями. Несмотря на текущие сложности, Минспорт продолжит работу по реализации основных задач, будем осуществлять оперативное реагирование на отмену международных соревнований и ограничение участия наших спортсменов в международных турнирах», ​​— сказал Олег Матыцин.