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Звезда «Ходячих мертвецов» травмировался во время съемок

Звезда сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус получил травму во время съемок финала шоу

Фото: Globallookpress.com

Американский актер Норман Ридус, наиболее известный по роли Дэрила Диксона из сериала «Ходячие мертвецы», травмировался во время съемок шоу. Об этом пишет Deadline со ссылкой на представителя артиста Джеффри Чассена.

Известно, что 53-летний Ридус получил сотрясение мозга 11 марта. Инцидент произошел на площадке, где в настоящее время завершается создание финальных эпизодов «Ходячих мертвецов».

«Он хорошо восстанавливается и скоро вернется к работе. Спасибо всем за заботу», — сообщил представитель актера.

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Deadline отмечает, что Ридус не примет участие в мероприятии Fandemic Tour в связи с несчастным случаем. Организаторы события добавили, что посылают артисту позитивную энергию, а также призвали поклонников отправить ему пожелания скорейшего выздоровления.

В октябре 2021 года звезда кинокомиксов от студии DC, американский актер Джейсон Момоа рассказал о травмах, полученных на съемках фильма «Аквамен: Потерянное королевство». «Я испортил глаза. Мне там что-то подправили, потом нужна будет операция. А еще я заработал грыжу и лишился нескольких ребер. Досталось мне!» — заявил Момоа.

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Сергей Равин
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