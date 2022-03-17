Эксперт оценил возможность отремонтировать технику по гарантии во время санкций

Эксперт Четверных: гарантии на ремонт зарубежной техники могут перестать действовать в РФ

Эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных оценил возможность ремонта зарубежной техники по гарантии во время санкций. Его слова передает агентство «Прайм».

Четверных считает, что иностранные производители бытовой техники и электроники могут перестать выполнять свои гарантийные обязательства в России, поскольку многие из них уже объявили о приостановке своей деятельности в стране из-за ситуации на Украине. По его словам, гарантии использовались как конкурентное преимущество и работали на имидж — сейчас сложно предположить, будет ли у компаний в этом необходимость.

«Если компания в стране больше не зарабатывает, то и сервиса не будет. Если бренд ушел, то ему больше незачем обучать мастеров и поставлять в страну запчасти», — сказал Четверных. Он отметил, что даже если производитель захочет выполнить обязательства, ему будет сложно из-за трудностей с поставками деталей. Он также предположил, что в условиях снизившейся конкуренции оставшиеся на рынке РФ смогут отменять или снижать гарантийные обязательства.

Ранее гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков оценил ситуацию на рынке недвижимости в России в связи с санкциями. По его словам, сейчас там образовался локальный дефицит, так как люди временно отказываются от продажи, потому что считают, что цены на жилье могут вырасти. Он также дал несколько советов о покупке.