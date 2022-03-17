Эксперт оценил возможность отремонтировать технику по гарантии во время санкций
Эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных оценил возможность ремонта зарубежной техники по гарантии во время санкций. Его слова передает агентство «Прайм».
Четверных считает, что иностранные производители бытовой техники и электроники могут перестать выполнять свои гарантийные обязательства в России, поскольку многие из них уже объявили о приостановке своей деятельности в стране из-за ситуации на Украине. По его словам, гарантии использовались как конкурентное преимущество и работали на имидж — сейчас сложно предположить, будет ли у компаний в этом необходимость.
«Если компания в стране больше не зарабатывает, то и сервиса не будет. Если бренд ушел, то ему больше незачем обучать мастеров и поставлять в страну запчасти», — сказал Четверных. Он отметил, что даже если производитель захочет выполнить обязательства, ему будет сложно из-за трудностей с поставками деталей. Он также предположил, что в условиях снизившейся конкуренции оставшиеся на рынке РФ смогут отменять или снижать гарантийные обязательства.
Ранее гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков оценил ситуацию на рынке недвижимости в России в связи с санкциями. По его словам, сейчас там образовался локальный дефицит, так как люди временно отказываются от продажи, потому что считают, что цены на жилье могут вырасти. Он также дал несколько советов о покупке.